Bir tarihi camide daha yangın çıktı!

Son dakika: Bir tarihi camide daha yangın çıktı! - Haberler

AA

Merkez Karakol Mahallesi'nde bulunan, meydana gelen çökme ve çatlaklar nedeniyle ibadete kapatılan yaklaşık 130 yıllık Şeyh Maruf Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Siirt Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Camide hasara yol açan yangına, madde bağımlısı kişilerin neden olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. Tarihi caminin gelecek yıl restore edilmesinin planlandığı öğrenildi.