Bir kez daha sarsıldık! Tartıştığı karısını öldürdü

Son dakika: Bir kez daha sarsıldık! Tartıştığı karısını öldürdü

AA

Kırklareli'nin Vize ilçesinden, bir apartmanın giriş katında ikamet eden yakınlarına misafirliğe gelen İlker (27) ve eşi Esra Ustaoğulları (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

AA'da yer alan habere göre, tartışmanın büyümesi üzerine İlker Ustaoğulları, ruhsatsız tabancayla eşini ağır yaraladı. İlker Ustaoğulları ardından aynı silahla intihar etti.

2 ÇOCUKLARI VARDI

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Esra Ustaoğulları müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlker Ustaoğulları'nın cansız bedeni, polis ve savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi. Çorlu Emniyet Müdürü Murat Tabak da olay yerine gelerek bilgi aldı. Öte yandan, çiftin 3 ve 5 yaşlarında 2 çocuğu olduğu öğrenildi.