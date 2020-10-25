Bingöl'de korkutan deprem!

DHA

Bingöl'de, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Bingöl kent merkezi olarak saptadığı deprem, saat 12.37'de meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre yerin 7.10 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: