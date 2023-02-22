"YER ALTI SULARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE STOKLUYORUZ"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Koruma Başkanı Muhammed Ay, "Hangi binadan, sokaktan geldiğine bakılarak ayrı ayrı kategorize ediyoruz. Şu an işin hukuki boyutu var. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın malları, ziynet eşyaları olabilir. Bu anlamda hukuki sürecin sonuna kadar burada depoluyoruz. Sonraki süreçte ise biz buradaki atıkları ayrıştırıp moloz yığınlarını demirden, çelikten ayırıp yine halkımızın hizmetine sunmak amacı ile kırma eleme tesisinden geçireceğiz. Diyarbakır´daki yollarda kullanmak için stokluyoruz. Burada aslında çevre felaketi söz konusu olabilir. Bütün Türkiye için yıkılan binlerce bina var. Evlerdeki televizyon, buzdolabı, klimalar oradan çıkan atıkların ve gazların oluşturduğu çevresel kirlilikler de var. "