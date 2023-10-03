"HERŞEY BİLİRKİŞİ EKİBİNİN YANINDA OLDU"

Aynı sokakta giyim mağazası bulunan Mehmet Karatekin, "Burada bir hisse anlaşmazlığı var. Adamlar geldi tartıştılar. Hisse anlaşmazlığı. Üzeyir ağabey ile karşı taraf birbirini vurdu. Biri ağır yaralı, toplamda 3 yaralı var. Hastaneye kaldırdık. Dükkan satışıyla alakalı tartışma uzun süredir var. Biri '2 hisse benim' diyor, diğeri '3 benim' diyordu. Bugün sabah keşif için gelmişlerdi. Burada birbirlerini görünce tartışıp, birbirlerine sıktılar. Her şey bilirkişi ekibinin yanında oldu, onlar çıkıyorlardı" dedi.