Hisse anlaşmazlığında bilirkişi heyetinin önünde silahlı çatışma!
İstanbul Fatih'te bir dükkanın hisse anlaşmazlığı nedeniyle dehşet dolu anlar yaşandı. Olayda keşif için gelen bilirkişi heyetinin önünde silahlı çatışma çıktı. 3 kişinin kurşundanların hedefi olduğu çatışmada yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi
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Fatih'te dükkan satışı konusunda hisse anlaşmazlığı yaşayan taraflar, keşif için gelen bilirkişi ekibinin önünde silahlı çatışmaya girdi.
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DHA'nın haberine göre olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çatışma anları ile bu sırada yaralanan Üzeyir U.'nun yerde yatarken tekme ve yumruklarla saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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Olay, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, aynı binada bulunan 3 dükkanın satışı konusunda uzun süredir hisse paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşayan Üzeyir U. ve Erol S., olayın çözülmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, dükkanların keşfi için bilirkişi atadı.
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Dün sabah saatlerinde bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürürken, Üzeyir U. ve Erol S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirlerine ateş açtı. Çatışma sırasında 3 kişi yaralandı. Olayda Üzeyir U. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralanan Erol S. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sokakta inceleme yapan ekipler, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
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"HERŞEY BİLİRKİŞİ EKİBİNİN YANINDA OLDU"
Aynı sokakta giyim mağazası bulunan Mehmet Karatekin, "Burada bir hisse anlaşmazlığı var. Adamlar geldi tartıştılar. Hisse anlaşmazlığı. Üzeyir ağabey ile karşı taraf birbirini vurdu. Biri ağır yaralı, toplamda 3 yaralı var. Hastaneye kaldırdık. Dükkan satışıyla alakalı tartışma uzun süredir var. Biri '2 hisse benim' diyor, diğeri '3 benim' diyordu. Bugün sabah keşif için gelmişlerdi. Burada birbirlerini görünce tartışıp, birbirlerine sıktılar. Her şey bilirkişi ekibinin yanında oldu, onlar çıkıyorlardı" dedi.
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"ARALARINDA HİSSE ANLAŞMAZLIĞI VARDI"
Görgü tanığı Mehmet Tarhan ise, "Sabah buradaki iki dükkan için keşife geldiler. Aralarında hisse anlaşmazlığı vardı daha doğrusu, aralarında anlaşamıyorlardı, keşif de gelmişti. Burada nasıl olduysa kavga çıktı. Birbirlerini vurdular. Dükkan için, başka birşey yok. İkisi de aynı memleketli ikisi de tekstilci. Şuan Üzeyir U.'nun yaralı olduğunu biliyoruz. Zaten biz kendimiz arabaya bindirdik. Karşı tarafta kaç yaralı var bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
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"YARALIYA TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR"
Sokakta çıkan silahlı çatışma çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Taraflar birbirlerine ateş ederken, yaralı olarak yere düşen Üzeyir U.'nun tekme ve yumruklarla saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin yardım ettiği Üzeyir U. tedavi altına alındı.
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