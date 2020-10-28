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Bakan Koca'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı "İstanbul'da vaka sayıları, Türkiye genelindeki toplam vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az iki kat endişe vericidir. Risk, mevsim şartları sebebiyle giderek artacaktır" açıklama sonrası Bilim Kurulu toplantısının İstanbul'da yapılması kararı alınmıştı.

Gözler bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Alınacak yeni önlemler bu toplantıda kararlaştırılacak.