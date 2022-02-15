Biden'dan Putin'e gözdağı: Her şeye hazırız

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Basın toplantısı düzenleyen Biden şu ifadeleri kullandı:

"Putin ile diplomasiye devam için mutabık kaldık, diplomatik çabalarımız devam edecek. Rusya askerlerini çektiğini söylüyor ancak biz bu durumu daha göremedik

Ukrayna Rusya'yı tehdit etmiyor. NATO, Ukrayna'ya füze konuşlandırmıyor. Rus vatandaşlara seslenmek istiyorum, siz bizim düşmanımız değilsiniz.

Ukrayna'daki bütün Amerikalıların ülkeyi terk etmesi çağrısında bulunuyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki ABD NATO ülkelerinin her bölgesini savunacak. NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye çalışıyoruz. Eğer Rusya herhangi bir harekete geçerse biz de müttefiklerimizle harekete geçeceğiz.

ABD halkı için demokrasiyi savunmak her zaman önem taşımıştır. Eğer Rusya Ukrayna'ya saldırırsa harekete geçmeye hazırız. Biz NATO müttefiklerimizle beraber ortak yanıt vereceğiz. Rusya ile ortak geçmişimizden yola çıkarak diplomasiyi seçebiliriz. Biz özgürlüğü savunuyoruz."