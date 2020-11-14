Biden'dan Trump'a acil hareket çağrısı!

AA

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Kovid-19 ile mücadele için oluşturduğu ekibiyle bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, artan vakalar nedeniyle sağlık çalışanları ve hastanelerin giderek büyüyen bir baskıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

"AŞI YAPILMASI AYLARI BULACAK"

AA'da yer alan habere göre ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Kovid-19 aşısı her ne kadar olumlu bir gelişme olsa da ülke genelinde aşı yapılmasının aylar süreceğini belirten Biden, "Bu kriz için acil bir federal müdahale gerekli ama ne yazık ki uzun süredir yok. Ben başkan seçildim ama seneye kadar başkan değilim. Salgın takvimdeki tarihe bakmıyor, süratle yayılıyor. Yönetimin hemen harekete geçmesi gerek" dedi.

ABD'DE 27NCİ DALGADA HER GÜN 100 BİN VAKA

Biden, Amerikan halkına ise sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak kendi üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri çağrısı yaptı. ABD'de ikinci dalga Kovid-19 salgınında son bir haftadır her gün 100 binden fazla vaka tespit ediliyor.

ABD'DE 250 BİNE YAKIN ÖLÜM

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"e göre, ABD'de koronavirüse yakalanan kişi sayısı 11 milyonu geçerken 249 binden fazla kişi hayatını kaybetti.