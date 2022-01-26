Camdaki kırık ortaya çıkardı! Beyoğlu’nda kadına saldırı

İHA

Olay, önceki hafta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabaha karşı iki kadın birlikte yolda yürümeye başladı.

İHA'nın haberine göre, bir süre sonra kadınların arkasından yaklaşan iki kişiden biri, kadınlardan birinin başına şişeyle vurdu. Saldırganın elinden çıkan şişe cadde üzerindeki bir iş yerinin camına çarparak hasar verdi.

Kadının peşini bırakmayan saldırgan, arkasından yaklaşıp tekme ve yumruklarla saldırdıktan sonra çelme taktı. Ardından kadınlar sokaktan ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

CAMDAKİ HASAR ŞİDDETİ ORTAYA ÇIKARDI

Olayın ardından sabah saatlerinde iş yerine gelen Süleyman Kutluk, camda kırık olduğunu fark etti. Bunun üzerine kameraları inceleyen iş yeri sahibi, yaşanan kavga sonucunda iş yerinin camının hasar aldığını gördü.

Görüntüleri alan Kutluk, emniyete giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi, “Kamerada izlediğim kadarıyla birbirini dövmüşler. 2 bey ve 2 bayan birbirine saldırmış, şişe falan fırlatmışlar. Biz de karakola gittik tutanak verdik. Zaten görüntüler emniyette de var” dedi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.