Silahlı maganda dehşeti! Kurşunlar mutfağa girdi

İHA

Beyoğlu Sütlüce’de geçtiğimiz aylarda saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, sokakta yürüyen silahlı 3 magandadan biri, tabancasını çekerek defalarca havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan A.C.K., evinin mutfak bölümünü kontrol ettiğinde camdan içeriye 2 adet kurşun girdiğini gördü. Bunun üzerine A.C.K. polis ekiplerine ihbarda bulundu.

KURŞUN MUTFAK CAMINDAN İÇERİYE GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda polis ekipleri, şahısların Çıksalın Mezarlığına saklandıklarını tespit etti. Mezarlığa giren Beyoğlu polisi, Burak G., Serkan A. ve Önder A.’yı olayda kullanılan tabancayla birlikte kıskıvrak yakaladı.

BEYOĞLU POLİSİ MAGANDALARI MEZARLIKTA YAKALADI

Burak G.’nin gerçekleştirdiğini itiraf ettiği olayla ilgili yakalanan G. ve yanındaki iki şahıs da gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınarak, “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “genel güvenliğin tehlikeye sokulması” ve “mala zarar verme” suçundan adli işlemleri yapılan 3 maganda, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.