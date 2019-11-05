Kaza, D-100 Karayolu, Güzelyurt Metrobüs Durağı mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Polisleri taşıyan midibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle metrobüs üstgeçidinin direğine çarptı.

Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; araçta sıkışan 3 polis itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan polislerinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.