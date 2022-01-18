Beylikdüzü'nde gasp dehşeti! Araca girip dövdüler

Son dakika: Beylikdüzü'nde gasp dehşeti! Hem 100 bin doları gasp ettiler hem de dövdüler! - Haberler

DHA

Korkunç olay, dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Beylikdüzü kesimi yanyolunda bulunan bir bankanın önünde yaşandı.

İddiaya göre şüpheliler, bir bankadan çektiği 100 bin doları başka bir bankaya yatırmaya gelen kişiyi takip etti.

DHA'nın haberine göre, adamın cipini park etmesinden faydalanan 2 kişi, aracın ön kapılarını açıp saldırmaya başladı.

100 BİN DOLARI ALIP KAÇTILAR

Güpegündüz onlarca kişiye aldırmadan aracın içinde paranın sahibini darbeden 2 saldırgan, araçtaki 100 bin doları da alıp kendi otomobillerine binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aldığı darbeler sonucu hafif şekilde yaralanan kişiyi ambulansa aldı. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan gasp anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere 2 şüphelinin, araç içindeki kişi darbedip daha sonra da otomobile binerek kaçmaları ve 2 vatandaşın peşinden gitmesi yansıdı.