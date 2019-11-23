Gazeteci Rahmi Turan'ın, CHP'li bir ismin 9 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 'CHP kurultayı' ile ilgili görüştüğünü iddia eden yazısı siyaset kulislerinde bomba etkisi yaratmıştı.

Turan Beştepe'ye giden CHP'li ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı.

MUHARREM İNCE'DEN AÇIKLAMA

Muharrem İnce ise konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Daha ilk günden Rahmi Turan’ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim. Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım. İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız. Bu iş elbette sadece yargıyla sınırlı kalmayacaktır. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir. Şundan herkes emin olsun ki kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Madem ismimi ortaya attınız elinizdeki belgeleri de tüm Türkiye ile paylaşmanızı bekliyorum. Bu konu artık benim için siyasi bir konu olmanın çok ötesine geçmiş bulunmaktadır. CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir." ifadelerini kullandı.

GAZETE TURAN'DAN AÇIKLAMA

Gazeteci Rahmi Turan, konuya ilişkin Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı Programı moderatörü Didem Arslan Yılmaz'a açıklamalarda bulundu.

Turan, "Şu anda Habertürk'ü izliyorum. Haber kaynağımı açıklarsam kaynağıma çok ayıp olmaz mı? Açıklarsam haber kaynağımı o haber nereden almışa kadar gidecek olay. Haber ilk geldiğinde yazmamayı tercih ettim. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ben Muharrem İnce diye iddia etmiyorum. Büyük baskılar gelince aktardım. Benim tanıklığım değil."

Arslan'ın haber kaynağına ilişkin ısrarları soruları üzerin Turan, "Ankara'dan gelen bir kişi, Saray'a yakın bir çevre. Saray'ın içinden değil. Meclis'teki bir AK Parti kulisi olabilir. Daha fazla ayrıntı vermeyeyim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partili bir siyasetçinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 9 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddia edilmişti. Görüşmede Erdoğan'ın, ismi açıklanmayan CHP'li siyasetçiye "CHP Genel Başkanı olman gerekir" dediği öne sürülmüştü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir CHP'linin görüştüğü iddiası hakkında "Doğrudur" ifadesini kullanırken, kim olduğu konusunda "İsim vermek istemem" demişti.