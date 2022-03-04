Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılar, Giresunspor'da forma giyen Alexis Perez'i gündemine aldı.

Geçen sezon Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında bedelsiz olarak Giresunspor'a katılmıştı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Kolombiyalı savunmacı için Beşiktaş cephesi, öncelikle takas formülünü sunmayı planlıyor.

Sol ayaklı olması nedeniyle iki takımın da gözdesi olan Perez, bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıktı. Görev yaptığı tüm maçlara ilk 11 başlayan Perez, 1 gol ve 1 asist üretti. Perez ayrıca 5 sarı, 1 kırmızı kart gördü.