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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Beşiktaş'taki cinayette gözaltına alınan kişiler adliyeye sevk edildi

        Beşiktaş'taki cinayette gözaltına alınan kişiler adliyeye sevk edildi

        İstanbul Beşiktaş'ta Sertan Taylan Hayal'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 13:05
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        Beşiktaş'taki cinayette 10 kişi adliyede
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        Beşiktaş'ta, Sertan Taylan Hayal'in, motosikletle önüne geldiği restorana silahlı saldırı düzenledikten sonra kaçarken vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan biri kadın 10 kişi, adliyeye sevk edildi. Saldırganın arkasından iki restoran çalışanının ateş ettiği öğrenilirken, Hayal'i öldüren kurşunun kimin tabancasından çıktığı, balistik inceleme sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.

        Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak'ta, 3 Ağustos 01.15 sıralarında meydana gelen olayda, motosikletle restoran önüne gelen iki kişiden yolcu koltuğunda oturan Sertan Taylan Hayal, belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş etmeye başladı. O sırada restoranda yemek yiyen Murat Okaytuğ ile Ömer Atakan Keleş, açılan ateş sonucu yaralandı.

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        Hayal, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçmaya çalışırken, restoran sahibinin yeğeni Hüseyin Baran A. ile restoran çalışanı Serhat E., arkasından tabancayla ateş etti. Sertan Taylan Hayal, kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralanarak motosikletten düştü.

        İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü arkadaşı ile motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Sertan Taylan Hayal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        90 KAMERA KAYDI 700 SAAT İZLENDİ

        Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki 90 kamera kaydını toplam 700 saat inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçmış olabileceği adreslere baskın düzenledi. İstanbul'un 9 ilçesi ile Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde gerçekleştirilen baskınlarda, Sertan Taylan Hayal'e ateş ettiği tespit edilen Hüseyin Baran A. ve Serhat E. ile restoran sahibi Cengiz A.'nın yanı sıra yardım ve yataklık yaptıkları öğrenilen biri kadın 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için Cinayet Şube Büro Amirliğine getirildi.

        HAYAL'İ ÖLDÜREN KURŞUNUN KİMİN TABANCASINDAN ÇIKTIĞI BELİRSİZ

        Şüphelilerin sorgularında, restorana yapılan silahlı saldırıya karşılık vermek için ateş ettiklerini söyledikleri öğrenilirken Sertan Taylan Hayal´i öldüren kurşunun kimin tabancasından çıktığı belirlenemedi. Kesin sonucun balistik incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

        İfadesi alınan restoran sahibi Cengiz A., Sertan ise, 3 ay önce devraldıkları mekanlarına yönelik saldırının, işine son verildikten sonra kendilerinden sürekli para isteyen eski işletmeci tarafından azmettirmesiyle gerçekleşmiş olabileceğini iddia etti.

        Olayla ilgili gözaltına alınan kişiler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan´daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

        #Sertan Taylan Hayal
        #beşiktaş
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