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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Beşiktaş'ta değnekçi operasyonu: 12 gözaltı

        Beşiktaş'ta değnekçi operasyonu: 12 gözaltı

        İstanbul Beşiktaş'ın turistik bölgelerinde park etmek isteyen şoförlerden para isteyen "değnekçi"lere yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:20 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:20
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        Değnekçi operasyonu: 12 gözaltı
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        İstanbul'da araçlarını sokaklara park etmek isteyen sürücülerden para isteyen değnekçilere yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Ayrıca hatalı park yapan 204 sürücüye 152 bin 985 lira idari para cezası uygulandı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan otoparkçılık yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Beşiktaş ilçesi Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek semtlerinde değnekçilerin, araçlarını park etmek isteyen sürücülerden ücret talep ettiği belirlendi.

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 14 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        204 SÜRÜCÜYE 152 BİN LİRA CEZA

        Ayrıca yapılan denetimler esnasında hatalı yaptıkları belirlenen 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun; 61(Park yapmanın yasak olduğu yerlerde park yapmak) maddesinden 204 sürücü 152 bin 985 lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerden park parası isteyen şüpheliler ise sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

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