Beşiktaş'ta AVM yangını!
Beşiktaş Levent'teki Özdilekpark İstanbul'da yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Giriş: 04.12.2024 - 19:18 Güncelleme: 04.12.2024 - 19:37
Beşiktaş Levent'teki AVM'de yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Korkutan yangın Levent semtindeki Özdilekpark İstanbul'da çıktı.
Ayrıntılar geliyor...
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