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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş, Mustafa Hekimoğlu ile sözleşme yeniledi! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Mustafa Hekimoğlu ile sözleşme yeniledi!

        Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 3.5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 15:52 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:56
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        Beşiktaş, Mustafa Hekimoğlu ile sözleşme yeniledi!
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        Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 2027-28 sezonunun sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz; altyapımızdan yetişen, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle takımımıza gelecekte önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız genç futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 2027-28 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

        Başkanımız Serdal Adalı’yla BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen Mustafa Erhan Hekimoğlu, kendisini üç sezon daha renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

        Başkanımız Adalı, genç futbolcumuz Hekimoğlu’na yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi." ifadeleri kullanıldı.

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