Beşiktaş, sağlık kontrollerinden geçirdiği Vincent Aboubakar ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

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