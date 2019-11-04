SON DAKİKA!

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yeni düzenleme geliyor. "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

GENÇLERE DEVLET KATKISI ARTACAK

403 sayfadan oluşan programa göre Bireysel Emeklilik'te (BES) otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. Bireysel emeklilik sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek. Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek. Bireysel emeklilikte gençlere sağlanan devlet katkısı artacak.