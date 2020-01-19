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Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenen Libya Konferansı'nın başlamasına az bir süre kala Libya Başbakanı Fayez el Serrac, ülkesinde çatışmaların devam etmesi halinde uluslararası bir koruma gücü istedi.

Welt am Sonntag’a konuşan el Serrac, “Halife Hafter saldırılarını durdurmazsa Libya sivil halkını korumak için uluslararası toplum aktif olmalıdır. Böyle bir koruma birliği BM çatısı altında hareket etmelidir. Uzmanlar bu birliğe AB mi Afrika Birliği mi yoksa Arap Ligi mi kimin katılacağını istişare etmelidir” dedi.

AMAÇ: ATEŞKESİ GÜÇLENDİRMEK

Almanya Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, ondan fazla temsilciyle yapılacak görüşmenin amacının, Libya’da kısa süre önce kararlaştırılan ateşkesi güçlendirmek ve iç savaşın yaşandığı Libya için silah ambargosunun tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak olduğu açıklandı.

BAE, SONUÇLARI DESTEKLEYECEK

Konferanstan kısa süre önce Merkel, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Muhanmed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, cumartesi yaptığı açıklamada Veliaht Prens’in, BAE’nin aktif ve güçlü şekilde Berlin’deki Libya Konferansı'nın sonuçlarını destekleyeceğine dair güvence verdiğini belirtti.

ÖZGÜR, EŞİT VE TEK BİR LİBYA

Berlin’de, sonuç taslağına ilişkin teknik toplantılar ve çalışmalar da devam ediyor. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre taslakta, “Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmış birleşmiş, kapsamlı ve etkili tek bir Libya hükümetinin oluşmasının; özgür, eşit, kapsayıcı ve güvenilir meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine yol açmak için Libyalılar tarafından yönetilen siyasi sürecin yeniden başlamasının” yer alacağı öngörülüyor.

ASKERİ HAREKETLER SON BULMALI MADDESİ

Taslakta ayrıca Berlin Konferansı'na katılanların, “ateşkes ile başlayarak, çatışmadaki taraflar ile bu tarafları desteklemeye yönelik askeri hareketlerin sona ermesini talep ettikleri” de yer alacak.

BM'DEN ATEŞKESİ İZLEME KOMİTESİ

Taslakta dikkat çeken bir başka madde ise hala çok “tartışmalı” bir konu olması nedeniyle ateşkesi izlemek üzere Libya’da konuşlanacak sivil veya askeri misyona da bir atıf yok. Ayrıca “BM’den, ateşkesi izlemek ve uygulandığını doğrulamak için acilen kurulacak teknik komiteler aracılığıyla da taraflar arasındaki ateşkes müzakerelerinin kolaylaştırılmasının” talep edilmesi öngörülüyor.

LİMANLARI KAPATIP BASKI YARATMA ÇABASI

Diplomatik kaynaklar, Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra petrol limanlarının kapatılması, konferans üzerinde bir baskı oluşturmaya yaradı. Hafter’in destekçisi Fransız Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’a Libya’da tek bir hükümet olmadığını dikkate alma vaktinin geldiğini söyletmek için yapılan bir manevra olarak değerlendiriyorlar. Libya, Avrupa Birliği’nin önemli bir petrol tedarikçisi konumunda.