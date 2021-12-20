Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Kurdaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzinin litresine 62 kuruş, motorine 55 kuruş, LPG'ye ise 57 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Son olarak geçen cuma benzinin litresine 69 kuruş, motorinin litresine 1 lira 14 kuruş otogaza ise 70 kuruş zam gelmişti.

12 LİRAYI AŞTI

Bu son zamla beraber benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 11.61 liradan 12.23 liraya, Ankara’da 11.62 liradan 12.24 liraya İzmir'de ise 11.68 liradan 12.30 liraya yükselecek.

Motorinin litre satış fiyatı ise İstanbul'da 12.01 liraya, İzmir'de 12.09 liraya, Ankara'da 12.07 liraya çıkacak.