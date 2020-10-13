Belediyede 1 pozitif 8 karantina!

AA

Kırklareli'nde, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, testi pozitif çıkan bir personel ile temaslı 8 çalışanın, evlerinde izole altına alındığını belirtti.

"ARKADAŞLARIMIZ 14 GÜN EVDEN ÇALIŞACAK"

AA'da yer alan habere göre salgına karşı önlemler almaya devam edeceklerini belirten Gerenli, açıklamasında şunlara yer verdi: "Risk gruplarına göre yüksek risk grubu oluşturan arkadaşlarımız, izolasyon amacıyla evlerinde karantinada olacaklar. Arkadaşlarımız bundan sonraki işlemlerinde 14 günlük karantina süresi boyunca evden çalışmaya devam edeceklerdir.

"KONTROL VE TEDBİRLERİ UYGULUYORUZ"

Diğer çalışanlarımız açısından da tedbirleri takip ederek, uygulamaya devam ediyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile irtibat halindeyiz. Kontrolleri ve tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz."