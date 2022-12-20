AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bebeğini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası verilen F.Ş'nin (39) Gaziantep'te olduğunu tespit etti.

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