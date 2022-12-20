Kilis'te 2014 yılında bebeğini boğarak öldürmekten hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü, Gaziantep'te yakalandı.
AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bebeğini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası verilen F.Ş'nin (39) Gaziantep'te olduğunu tespit etti.
Fotoğraf: AA
Ekipler, "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan 2019 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılan F.Ş'yi yakalayarak Kilis'e getirdi.
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F.Ş, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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