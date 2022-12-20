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Bebeğini boğarak öldürmekten müebbet hapis cezasıyla aranan kadın Gaziantep'te yakalandı

Kilis'te 6 yıl önce bebeğini boğarak öldüren cani anne Gaziantep'te yakalandı. Kan donduran cinayette F.Ş. hakkında 2019 yılında müebbet hapis cezası verilmişti

Giriş: 20.12.2022 - 16:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bebeğini boğarak öldüren anne yakalandı! - Gaziantep haberleri
AA

Kilis'te 2014 yılında bebeğini boğarak öldürmekten hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü, Gaziantep'te yakalandı.

AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bebeğini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası verilen F.Ş'nin (39) Gaziantep'te olduğunu tespit etti.

Fotoğraf: AA

Ekipler, "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan 2019 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılan F.Ş'yi yakalayarak Kilis'e getirdi.

Fotoğraf: İHA

F.Ş, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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