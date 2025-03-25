BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındığı duyuruldu.

BDDK'nın açıklamasına göre geri alımda bankaların aldıkları hisseler çekirdek sermayeden düşmeyecek.

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Açıklama sonrası BIST 100'de günlük yükseliş yüzde 5'i, bankacılık endeksinde ise yükseliş yüzde 6,5'i aştı. Daha sonra endeksler kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

BDDK'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kurulun 25.03.2025 tarihli toplantısında, 24.03.2025 tarih ve E-24049440-045.01[4/1]-149517 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;

- Payları Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası’nda işlem gören halka açık bankaların, 17/3/2025 tarihinden sonra bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31/12/2025 tarihine kadar; Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi uygulamasında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına ve Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dâhil edilmemesine,- Bu kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

SPK'DAN 3 ÖNLEM GELMİŞTİ

Pazar akşamı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) borsada oynaklığı azaltmak ve yatırımcıları korumak için üç önemli önlem almıştı.

Buna göre Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmişti.