BDDK'dan 16 faizsiz finansman şirketi için açıklama

BDDK, 8 faizsiz finansman şirketinin intibak sürecinin devam ettirilmesine karar verildi. 8 şirketten dördünün birleşme yoluyla intibak sürecinin devam ettirilmesine karar verilirken Eminevim, Fuzul, Sinpaş ve İmece Yatırım ise kendi tüzel kişiliklerinde sürece devam edecek.
BDDK'nın intibak sürecinin devam ettirilmesine karar verdiği şirketler şöyle:
- Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
- Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
- Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.
- İmece Yatırım ve Organizasyon A.Ş.
- Katılımevim Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Tic. A.Ş. ve Meskenfinans Gayrimenkul Yatırım Organizasyon San. ve Tic. A.Ş. (Birleşme Yoluyla İntibak)
- Birevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çözüm Tasarruf Organizasyon Pazarlama ve Ticaret A.Ş (Birleşme Yoluyla İntibak)
8 ŞİRKET İÇİN İRADİ TASFİYE
Bununla birlikte, bugün sabah intibak planlarını yeterli bulmadığı için 21 şirketin tasfiye edilmesine karar veren BDDK, 8 ilave şirketi de iradi tasfiyeye yönlendirdi. Bu şirketler ise şöyle sıralandı:
- Güvence Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Pazarlama Ticaret A.Ş.
- Benimevim Gayrimenkul ve Menkul Değerler Alım Satım Organizasyonlar A.Ş.
- Yenievim Tasarrufu Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ticaret. A.Ş.
- Narevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama ve Ticaret A.Ş
- Kumbaraevim Organisyon ve Gayrimenkul Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş
- Umutevim Yatırım Organizasyon A.Ş.
- Ezogelin Tasarruf Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş
- Pamuk Evim Organizasyon Gayrimenkul Oto. İnş. Müh. Mimarlık Turz. Katılım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
BDDK'dan yapılan açıklamada, "Söz konusu kararlar titizlikle yapılan intibak incelemesi kapsamında Kurumumuzca ulaşılan tespitler ışığında alınmış olup devam eden süreçte tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tüm işlemler ilgisine göre tasfiye komisyonu ve Kurumumuzca ivedilikle alınacaktır. Bu çerçevede, intibak incelemesi süren şirketler bakımından Kurumumuz değerlendirmeleri devam etmekte olup söz konusu şirketlerin faaliyetleri noktasında bir kısıtlama bulunmamaktadır." denildi.
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