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        Haberler Gündem Başsavcılık B.Çekmece Belediyesi'nden talep etti

        Başsavcılık B.Çekmece Belediyesi'nden son 10 yılda ruhsat verilen projeleri istedi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi'den 2015-2025 yılları arasında inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesini istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:05 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:00
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        Başsavcılık son 10 yılda ruhsat verilen projeleri istedi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece Belediyesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istendi.

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        #büyükçekmece belediyes
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