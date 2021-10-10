Başkent'te izinsiz gösteriye müdahale: Gözaltılar var

İHA

İHA'nın haberine göre, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa düzenlenen ve 102 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının yıldönümü dolayısıyla izinsiz gösteri yapmak isteyen 18 kişilik grup ile polis arasında arbede çıktı.

Gösteri yapmak için izinleri bulunmayan grubun polis çemberi içerisinde yer alan alana girmeye çalışmaları sırasında çıkan tartışmada çıkan arbede sonrası ekipler gruba müdahale etti. Polis ekipleri izinleri olmayan 18 kişilik grubu gözaltına alarak Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürdü.