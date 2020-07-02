DHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bant üretimi yapan 2500 metre karelik bir fabrikada yangın çıktı.

Yangın, Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bant üretimi yapan bir fabrikada çıktı. DHA'nın haberine göre; 2500 metre kare alana sahip olan fabrikada sabah saatlerinde alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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