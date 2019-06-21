Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in haberine göre, Irak Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Barzani, bugün sabah saatlerinde İstanbul'a gelirken, Barzani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceği öğrenildi.

Referandum sonrası ilk kez Türkiye'ye gelen Barzani, önceki gün Bağdat merkezi yönetimi yöneticileri ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirmiş. Erbil Bağdat ilişkilerinin normalleşmesi görüşmeler gerçekleştirmişti. Barzani'nin yemin törenine katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barzani'yi Türkiye'ye davet etmişti. Barzani ilk yurt dışı gezisini Türkiye'ye gerçekleştirirken, görüşmelerde ilişkilerin yeniden düzenlenmesi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki faaliyetleri, petrol ihracatı ve Suriye'deki Kürtlerin durumunun değerlendirileceği öğrenildi.