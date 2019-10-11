Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nda gece boyunca icra edilen harekatlar neticesi 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı'nda 49 PKK/PYD-YPG´li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277'ye yükseldi.

Bakanlık'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca icra edilen harekâtlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG´li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu."