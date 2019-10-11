Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan en son açıklamada "Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 399 oldu" dendi.

TERÖRİSTLERDEN KURTARILDI

Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, Bakanlıktaki toplantıda Barış Pınarı Harekatında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Tel Halef ve Asfar Neccar köyü YPG/PKKlı teröristlerden kurtarıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ SİVİLLERİ KALKAN OLARAK KULLANIYOR

Habertürk muhabiri Veysi İpek'in Akçakale'den bildirdiğine göre TSK 4 ayrı noktada karadan giriş yapmıştı. Dün akşam Rasülayn kasabasının batısında yoğun çatışmalar yaşanıyordu. Oradaki belde 2 saat önce Suriye Milli Ordusu ve TSK'ya bağlı askerler tarafından büyük bölümü ele geçirildi. 9 Akçakale, 4'ü Rasülayn bölgesinde 13 köy ele geçirildi. Karşı taraftan Nusaybin'e atışlar olmasıyla birlikte zaman zaman bölgeden gelen havanların bulunduğu noktaya top atışları yapılıyor. Akçakale'den hemen karşı taraftaki Tel Abyad'daki PYD terör örgütünün mevzileri ateş altına alındı. Çok sayıda tünel olduğu için TSK ve Suriye Milli Ordusu temkinli bir şekilde yürüyor. Çünkü terör örgütünün sivilleri de kalkan olarak kullandığı yönünde bilgiler var.

TSK BİRLİKLERİ İLÇELERE SAĞDAN VE SOLDAN İLERLİYOR

ABD'den çok sayıda ağır silahlar da verilmişti. Bu nedenle sivil vatandaşların zarar görmemesi için sınır hatlarından boşaltılması konusunda çağrı var. Şanlıurfa Valiliği misafirhaneleri de boşaltarak, buralardan gelecek vatandaşları misafirhanelerde ağırlayacak. Suruç'un karşısında Kobani ilçesi vardı. Bugün terör örgütü tarafından bugün havan atışı gerçekleştirildi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Akçakale, Rasülayn ve Suruç'un hemen karşısında bulunan Kobani'yle aramızda tel örgülerden başka bir şey yok. Karşıdan sivil vatandaşlarımıza yönelik atışlar yapıyorlar. TSK sivillere saldırı olmaması için ilçelere direk giriş değil de sağ ve sol taraftan yapıyor. İHA'larda burada uçuşlar gerçekleştiriyor. F-16 savaş uçakları da oraları vuruyor.

KURTARILAN KÖY SAYISI 14 OLDU

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Tel Halef ve Asfar Neccar köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Harekatın üçüncü gününde, YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 14 oldu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 399 OLDU

Milli Savunma Bakanlığı gece saatlerinde yapılan son paylaşımda "Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 399 oldu" açıklamasına yer verildi.