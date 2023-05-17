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Silah nakli yaptıkları belirlendi! Barış Boyun suç örgütünde yeni gözaltılar

İtalya'da bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun ile ilgili soruşturmada yeni bir yaşandı. İstanbul'da bir araçtan 2 farklı otomobile uzun namlulu silah taşındığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Yapılan çalışmada araçların Barış Boyun'a ait olduğu belirlendi. Aynı zamanda iki farklı saldırı olayında da suç örgütünün izi saptandı. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 17.05.2023 - 10:00 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Barış Boyun suç örgütünde yeni gözaltılar!
Barış Boyun suç örgütünde yeni gözaltılar!
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DHA

İstanbul'da, Barış Boyun'un yönettiği organize suç örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda silah ve bir çalıntı otomobil ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'da bir araçtan 2 farklı otomobile uzun namlulu silah taşındığı bilgisi üzerine inceleme başlattı.

BOYUN'UN EKİBİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda araçların, İtalya´da gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan organize suç örgütü lideri Barış Boyun ekibine ait olduğu belirlendi.

Polis, aynı zamanda farklı zamanlarda Küçükçekmece´de 4 kişinin, Bağcılar´da ise 3 kişinin silahlı saldırı sonucu yaralanması olayının da arkasında yine aynı suç çetesinin olduğunu saptadı. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, adresleri tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

CEPHANELİK BULUNDU

Şüphelilere ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 5 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek, 3 adet çelik yelek ve 1 adet çalıntı araç ele geçirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan şüphelilerin silahlı saldırı düzenledikleri ve silah taşıdıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde siyah lüks bir otomobille başka bir araca ateş açıldığı anlar ile 3 farklı araçtan inen şüphelilerin boş bir araziye girdikleri daha sonra buradan dönüp araç değiştirerek olay yerinden ayrıldıkları anlar yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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