Adı: Ambergris! Balina kusmuğu operasyonu! Değeri servet!

Son dakika haberler... Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla balina kusmuğu getirilerek pazarlanmaya çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
EVDE ARAMA YAPILDI
DHA'daki son dakika haberine göre şüpheliye ait araç ile balina kusmuğunu sakladığı belirlenen evde arama yapıldı.
42 KİLO 750 GRAM, DEĞERİ 10 MİLYON TL
Aramalarda piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu tahmin edilen 42 kilo 750 gram ambergris ele geçirildi, şüpheli, F.A. gözaltına alındı.
ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Son dakika haberine göre emniyete götürülen şüpheli F.A., savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
AMBERGRİS NEDİR?
Balina kusmuğu farklı sektörlerde kullanılan ve üretimi oldukça az olan bir madde olarak biliniyor. Balinanın ürettiği bu kısım özellikle koku sektöründe kullanılıyor. Ambergris balinaların sindirim sistemlerinde üretilen katı, mumlu bir maddedir. Kayayı andırır. Rengi siyah veya gri olabilen yanıcı ve çok değerli bir maddedir. Balinanın sindirim sisteminde üretilen bu madde, sivri ve sert cisimlerin bağırsaklarda kaymasını sağlıyor. Balinalar, bu maddeyi kusma ve dışkı ile dışarı atar.
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