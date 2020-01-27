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Elazığ'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bakanlar ortak açıklama yapıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Depremden hemen sonra başlayan arama-kurtarma çalışmalarıyla 45 kişiyi enkaz altından çıkarabildik. 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan ikisi kalp krizinden yaşamını yitirdi. Depremin hemen akabinde iletişim, ulaşım, enerji gibi bütün imkanlara bakıldı ve eksiklik-aksaklık görülmedi. Havalimanlarında da problem söz konusu olmadı. Şehir hastanelerimiz hizmetlerini aralıksız ve eksiksiz yerine getirdi. TSK'nın kargo uçaklarıyla istediğimiz araçlar, malzemeler ve arama-kurtarma ekipleri buraya geldi.

Arama-kurtarma ekiplerine çok teşekkür etmek istiyorum. Kızılay, İHH, AKUT, Deniz Feneri, Diyanet Vakfı gibi örgütlere, burada bulunan, arama-kurtarma yapan, çadır kuran bu STK'ların tamamına teşekkür ediyorum. UMKE ve 112 çalışmalarına devam etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tüm rehber öğretmenleri çocuklarımız için görevlendirdi. Şu ana kadar 45 barınma alanı belirledik Elazığ'da. 45 barınma alanının 10'u çadır, 34'ü okul, geri kalanı spor kompleksi, cami ve cemevi. Jandarma Genel Komutamız yönetiminde AFAD koordinasyonu ile köylerdeki hasar tespit talepleri toplanıyor, çadırlar ve erzaklar götürülüyor. 24 bin 402 çadır sevk edildi, 400 genel maksatlı çadır sevk edildi, 62 bin 963 battaniye, uyku setleri, elektrikli ısıtıcı 4 bin civarında, 40 bin civarında gıda kolisi. Elazığ ve Malatya'da bugün 50 bin kumanya dağıtılacak.

Artçı depremler vatandaşlarımızı tedirgin ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını gerçekleştiriyor. Adalet binalarımız hizmetlerini veriyor. Gençlik ve Spor Bakanımız da burada ve spor tesislerini hizmete açtılar. 3 yurtta sorun söz konusu değil, bazılarında sıvaların dökülmesi var.

Yaklaşık 4 bin 800 personel hizmet vermektedir. Teknik, profesyonel personeldir. Vatandaşlarımız evlerine girmekte zorlanıyorlar. Biz de bu tavrı doğru ve anlayışla kabul ediyoruz. Biz de bir an önce tespitlerin yapılması için çalışıyoruz. Bizim vatandaşlardan talebimiz şu; 45 barınma merkezimiz var. Okullarımız açık. Spor salonlarımız açık. Gençlik merkezlerimiz, taziye evlerimiz açık. 50 yakın kıraathane açık.