Bakan Soylu duyurdu! Bursa ve İstanbul'daki saldırıların failleri...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da cezaevi aracına bombalı saldırı ile İstanbul Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasının yanında meydana gelen patlama hakkında konuştu. Her iki saldırının da faillerini tespit ettiklerini açıklayan Soylu, "Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DHKP-C terör örgütleri gerçekleştirdi" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bursa ve İstanbul'daki iki saldırı hakkında bilgi veren Soylu, "İstanbul'daki bomba boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba Bursa'daki el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı. Bursa'daki İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar. Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DHKP-C terör örgütleri gerçekleştirdi" dedi.
SURİYELİ GÖÇMENLER
Bakan Soylu, son dönemde tartışma konusu haline gelen Suriyeli göçmenler hakkında, "Yaklaşık 500 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. Onurlu geri dönüşte güvenli bölgelere dönecekler. İdlib'de briket evleri yapıyoruz" dedi.
Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaklaşık 4 bayramdır hem pandemi nedeniyle de bu gidişleri önemli ölçüde durdurmuştuk. Gittiler yüzde 60'ı kaldı. Sonra gittiler geri döndüler. Bayramlarda gidenler çok bir sayı değil.
Geçen hafta itibarıyla valilerimize bayram izni verilmeyecek dedik. Şu anda bayram izni verilmiyor. Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler. Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek."
TÜRK VATANDAŞI OLANLAR
Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısını da açıklayan Soylu, "Suriye uyruklu 31 Mart itibarıyla 200 bin 950 kişi Türk vatandaşı oldu. Bunun 87 bin 296'sı çocuktur. 2018-19 seçimlerinde yüzde 30-35 oy kullandı. Türkiye'de tımarhanede olması gereken adamlar bugün '900 bin Suriyeli vatandaş yapıldı' diyor. Bu nasıl bir sayıdır? Oy kullanabilecek kişi sayısı 113 bin 654" ifadelerini kullandı.
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