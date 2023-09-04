Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 10:42 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından açıklamada bulundu.

        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde

        Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!
        İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        Yolcu otobüsü sel suları arasında kaldı!
        Yolcu otobüsü sel suları arasında kaldı!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        Kına gecesinde gelin vuruldu!
        Kına gecesinde gelin vuruldu!
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        "Çok gururluyuz"
        "Çok gururluyuz"
        2019'un rövanşını aldık
        2019'un rövanşını aldık
        Habertürk Anasayfa