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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız" ifadelerini kullandı.