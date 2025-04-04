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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'nin ilave gümrük tarifelerine yönelik "Ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 16:22 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:42
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        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından dış ticaret açığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 2 Nisan'da açıkladığı "ithalata ilave gümrük vergileri"ne ilişkin de açıklama yaptı.

        Bakan Şimşek açıklamasında "Ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir" ifadelerini kullandı.

        Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Yıllık dış ticaret açığı martta bir önceki yılın aynı ayına göre 7,3 milyar dolar iyileşerek 84,5 milyar dolar gerçekleşti. Gün eksiğine rağmen mart ayında ihracat yıllık yüzde 3,2 artarken enerji hariç ithalat artışı yüzde 0,8 oldu. Küresel büyümeyi olumsuz etkilemesi öngörülen tarife artışları piyasalarda risk algısını artırıp emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaktadır. Zayıf küresel büyüme ihracatımız üzerinde risk oluştururken ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir. Diğer taraftan emtia fiyatlarındaki gerileme ve sıkılaşan yurtiçi finansal koşulların ithalatı zayıflatması beklenmektedir. Sürdürülebilir cari açık hedefimiz doğrultusunda üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."

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        BAKAN BOLAT DA 'KÖTÜNÜN İYİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ' DEMİŞTİ

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat da konuya ilişkin açıklamasında Türkiye'nin ABD tarafından "en düşük" gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasında yer aldığını belirterek "Çok sayıda ülkeye ABD'nin çok daha yüksek gümrük vergi oranları getirmesini, ABD'nin ithalatında Türkiye açısından bir miktar kötünün iyisi durumu olarak değerlendiriyoruz" demişti.

        Bolat ayrıca "Türkiye'den ABD'ye ihraç edilen ürünlere getirilen yüzde 10 ilave gümrük vergilerinin kaldırılması konusunu müzakerelerde ele almak istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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