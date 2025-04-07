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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Bakan Şimşek: "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir" - Alışveriş Haberleri

        Bakan Şimşek: "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Korumacılık mevcut haliyle kalırsa küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir" dedi. Şimşek Türkiye'nin ihracata bağımlılığının benzer ülkelere göre daha düşük olduğunu ve ticaret savaşının etkilerinin görece daha az olacağını da dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 10:16 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:55
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        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da IV. Tarım Orman Şurası “Tarım Ekonomisi Atölyesi” programında şu anda ciddi bir korumacılık ve sorun setiyle karşı karşıya olunduğunu, korumacılık mevcut haliyle kalırsa küresel ekonomide Almanya-Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabileceğini ifade etti.

        2. Dünya Savaşı sonrası kurulan kural bazlı sistemin ciddi kırılmalar yaşadığını belirten Şimşek, bundan bütün sektörlerin etkileneceğini belirtti.

        Şimşek dış ticaretteki kırılmaların Türkiye ekonomisine orta uzun vadede yansıması olacağını ancak benzer ülkelere göre 'görece daha az' olacağını dile getirerek "Bize yansımaları daha sınırlı olacak çünkü bizde belirleyici olan güçlü iç taleptir, net ihracat değildir" dedi.

        Bakan Şimşek'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

        "Korumacılık mevcut haliyle kalırsa küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir.

        2. dünya savaşı sonrası kurulan kural bazlı sistem ciddi bir şekilde kırılmalar yaşıyor, bütün sektörler etkilenecek.

        Türkiye’nin ihracata bağımlılığı benzer ülkelere göre daha düşük, ticaret savaşının etkileri görece daha az olacak.

        İhracatımızın yüzde 62'si hala kural bazlı çalışan ülkelere yapılıyor.

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        İhracatımızın yüzde 80'inden fazlası yakın ve dost ülkelere yapılıyor.

        Türkiye’de brüt borcun milli gelire oranı yüzde 93 seviyesinde, dünya ortalamasının çok altında.

        Türkiye’nin demografik avantajı 20 yıl daha devam edecek

        Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı OECD ortalamasını yakalayacak, bunun olması için her şeyi yapacağız.

        Liradaki yüzde 3'lük değer kaybının enflasyona çok sınırlı etkisini nisan ayında görebiliriz, orta vadede dezenflasyon sürüyor.

        Dezenflasyon 2025'te güçlü bir şekilde gerçekleşmeye devam edecek.

        (Bütçe dengesi) manşet veri üzerinden bütçe disiplini olmadığını söylemek doğru değil.

        Petrol fiyatları bu seviyelerde kalırsa bu yıl cari açık tahmin edilenin altında gerçekleşir.

        Piyasalarda oynaklık ve sorun yaşanmadan kur korumalı mevduattan çıkış sağlanıyor."

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