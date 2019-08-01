SON DAKİKA! Bakan Selçuk toplu sözleşme görüşmelerinde konuşuyor! Memurlar ne kadar zam alacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplu sözleşme görüşmelerinde açıklamalarda bulunuyor. Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

- Ortalama devlet memuru aylığı 2002 yılından 578 liradan 2019 temmuz ayı itibarıyla 4481 liraya yükselmiş durumda. Enflasyondan arındırıldığında yüzde 65 artışa tekabül ediyor.

- Bugün itibarıyla başlatmış olduğumuz 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerini başlatmış bulunuyoruz. Bu süreçte tüm tarafların konulara mali ve sosyal haklar çerçevesinden ayrılmadan ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bütüncül bir bakışla yaklaşmalarını çok önemsiyoruz.

- Toplu Sözleşme müzakerelerinin yasa gereği Ağustos ayı içinde tamamlanması gerektiğinden, görüşme sürecinin etkili, verimli ve sonuç odaklı şekilde yürütülmesine tarafların önem vermesi gerekiyor.

- Malumunuz araya 4,5 günlük Kurban Bayramı tatili girmekte… Bunu da göz önüne alarak, biraz sonra çalışma takvimini belirleyeceğiz. Konfederasyonlarımızın ve sendikalarımızın bize sunduğu, kamuoyuyla da paylaşılan; 800’ü aşan talep olduğunu görüyoruz. Bu süreci etkin kullanmamız gerekiyor.

- Bu talepler; yarından itibaren başlayacak çalışma komisyonları tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra, 2. masa toplantısında müzakerelerimize devam edeceğiz.

MAAŞLAR AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA OLMAMALI

Bakan Selçuk'tan sonra Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın söz aldı. Yalçın, "Toplu sözleşme görüşmelerinin misyonu kamu görevlilerini sürdürülebilir adil refah düzeyine ulaştırmak, yasaklardan kurtarmaktır." dedi. Yalçın'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

- Biz, 5. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizle; Büyük Türkiye’den payımızı, Yeni Türkiye’den haklarımızı, Güçlü Türkiye’den payımıza düşen fırsat ve imkanlarımızı istiyoruz.

- Oransal zamla; devlet bütçesinde gerçekleşen dengelenmenin kamu görevlilerinin bütçesinden de gerçekleşmesini,

- Taban aylığa zamla; kamu görevlileri arasındaki maaş makasının biraz daha küçülmesini,

- Refah Payıyla; maaş ve ücretleri kamu görevlilerinin üzerinden geçim derdi noktasında ferahlamasını,

- Enflasyon farkıyla; Olası sürprizlere karşı kamu görevlerinin maaş ve ücretlerinin enflasyona karşı koruma altına alınmasını teklif ediyoruz

- Maaşların açlık ve yoksulluk sınırının altında kalmamasının mücadelesini veriyoruz. Beklentimiz kamu görevlilerin sözleşmeli istihdamdan kurtarılmasıdır. Ek gösterge yine masanın önemli konularından olacaktır. Bu masadan kamu görevlileri adına memnun bir şekilde ayrılmasını istiyoruz.

- Kamu görevlilerinin gelir vergisi diye bir kabusu var. Sanal değil gerçek bir kabus. Kamu görevlileri gelir vergisini, maaşlarını gasp eden Bolu Beyi olarak görüyorlar. Gelir vergisi kaşıkla verip kepçeyle alan bir düzenek. Vergi indirimlerini, aflarının, istisna ve muafiyetlerinin gelir vergisi mevzuat ve uygulamalarında kamu görevlilerinin payına, düşük matrah, yüksek oranlı ve artan tutarlı gelir vergisi düşüyor.

- Biz diyoruz ki, kamu görevlileri, gelir vergisi mükellefi olarak vermeleri gereken vergiyi versin. Biz istiyoruz ki kamu görevlilerinin yüzde 15 oranının üstünde ödedikleri gelir vergisi tutarları, Kamu İşvereni tarafından tazmin edilsin.