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Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına odaklandık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım Etkinlikleri´ kapsamında Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Barbaros Ortaokulu´nu ziyaret ederek öğrenciler ve okul yöneticileriyle bir araya geldi. Ziyaret sonrası basın açıklaması yapan Bakan Selçuk, telafi eğitimlerinin ağustos ayında da devam edeceğini kaydetti. Selçuk, "Toplumumuzun her bir ferdinin, çocuklarımızın geleceği ve eğitimi için aşı olması ve okulların rahat açılabilmesi için gereken desteği vermesi çok çok önemli. Bizim şu andaki bakış açımız tamamen okulların 6 Eylül´de açılmasıyla ilgili" dedi

26.07.2021 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Selçuk: 6 Eylül'e odaklandık
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DHA

Okulların eylülde açılması için yaptıkları hazırlıkları aktaran Bakan Selçuk, "Hazırlıklarımızın temel noktası, temizlik ve hijyenle ilgili. Türk Standartları Enstitüsü ile hazırladığımız kontrol kılavuzunun yenilenmiş haliyle her türlü tedbirin alınması noktasında iş ve işlemlerimiz sürüyor. Bildiğiniz gibi okullarımızın tamamının `Okulum Temiz Belgesi´ aldığını paylaşmıştık ve şimdi, yeniden bu temiz belgesi gündeme geliyor. Bu doğrultuda da her bir okulumuzda denetçilerimiz incelemeler yapıyorlar. Daha önce de paylaşmıştım. 3 bin 300 civarında denetçimiz var Türkiye´de. Şimdi bu arkadaşlarımıza bin 200 daha yeni denetçi arkadaşımız ekleniyor ve onlarla beraber 'Okulum Temiz Belgesi´ni ağustos ayının sonundan itibaren de tamamlamış olacağız. Böylece okullarımızın ihtiyacı varsa bunları da okul açılmadan önce halletmiş olacağız" dedi.

Eğitim sürecinde, aşılamanın ve temizliğin önemine de dikkat çeken Bakan Selçuk, okullardaki temizlik bütçesinin 10 kat artırıldığını kaydetti.

AŞI ÇAĞRISI

Bakan Selçuk, "Aşı olarak hem kendimizi korumak hem de okulların açılması noktasında yol açmak söz konusu. Tüm toplumumuzun desteğini bekliyorum. Sağduyulu olmalarını bekliyorum. Toplumumuzun her bir ferdinin, çocuklarımızın geleceği ve eğitimi için aşı olması ve okulların rahat açılabilmesi için gereken desteği vermesi çok çok önemli. Bizim şu andaki bakış açımız tamamen okulların 6 Eylül´de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Toplumumuzdan ve her bir ferdimizden beklentimiz buna destek olma yönündedir. Şu an, acaba, vesaire, bu konularla ilgili değerlendirme yapmıyoruz. Sadece odak noktamız okulların açılması" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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