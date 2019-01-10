Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sanayicilerin önümüzdeki dönemde tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gideceğini duyurdu. Pakdemirli, buzağı destekleme ödemelerinin 11-18 Ocak'ta yapılacağını, 438 bin 284 yetiştiriciye 522 milyon lira ödeneceğini kaydetti.

KÜPE BEDELİ BAKANLIKTAN

Pakdemirli "Küçükbaş ve büyükbaş hayvan küpe bedelini de artık, bakanlık olarak biz karşılayacağız. Buzağı desteklemesinde birinci grupta 263 bin 519 yetiştiricimizin 320 milyon TL'yi yarın saat 18.00 itibariyle ödüyoruz" dedi.

'KENEVİR ÜRETİM ALANLARINI BÜYÜTECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı kenevir üretim alanlarının artırılması konusuna da değinen Pakdemirli "Kenevir üretim alanlarını büyüteceğiz" diye konuştu.



