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        Haberler Sağlık Hafızasını kaybeden iş insanı yeniden okuma yazma öğrenerek yaşama tutunuyor

        Hafızasını kaybeden iş insanı yeniden okuma yazma öğrenerek yaşama tutunuyor

        Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hafızasını kaybeden iş insanı Berat Öztürk, yeniden okuma yazma öğrenerek hem hayatını kolaylaştırmayı hem de hatıralarına kavuşmayı hedefliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:30 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:36
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        Beyin kanaması geçirdi, hafızasını yitirdi!
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        Akdeniz Üniversitesi Kimya Bölümü'nden 1997'de mezun olan ve İstanbul'da makine ekipmanları üzerine iş yeri açan Berat Öztürk, 6 yıl önce beyin kanaması geçirdi.

        Hafıza kaybına yol açan rahatsızlığı sebebiyle bir süre yoğun bakımda kalan Öztürk, yaklaşık 2 sene önce anne ve babası ile kardeşlerinin de yaşadığı memleketi Ordu'ya döndü.

        YENİDEN OKUMA YAZMA ÖĞRENMEYE KARAR VERDİ

        Ağabeyiyle aynı apartmanda 23 yaşındaki kızıyla yaşayan Öztürk komşularının tavsiyesi üzerine yeniden okuma yazma öğrenmeye karar verdi.

        Altınordu Halk Eğitimi Merkezine başvuran Öztürk 1,5 aydır eğitim görüyor. 49 yaşındaki Öztürk, pıhtı atması sonucu beyin kanaması geçirdiğini, bu süreçte doktorların yaşamasını mucize olarak gördüğünü söyledi.

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        Hastalığı nedeniyle hafızasını ve yürüme yetisini kaybettiğini anlatan Öztürk fizik tedaviyle yeniden yürümeye başladığını anlattı.

        Silinen hafızası nedeniyle okuma ve yazmayı tamamen unuttuğunu, market ya da fırına gittiğinde alacağı ürünün adını bilmediği için "Şu şeyi bana verir misiniz?" diyerek yardım istediğini dile getiren Öztürk okuma yazma eğitimine başlamasıyla ürün isimlerini söyleyebildiğini aktardı.

        Öztürk, kursun kendisine çok şey kazandırdığını vurgulayarak "Yeniden okuma yazma öğrenmekle çok iyi yerlere geldiğimi düşünüyorum. Artık gördüğüm yazıları kendi imkanlarımla az da olsa yazabiliyor ve okuyabiliyorum. İnşallah çok daha iyi olacağımı düşünüyorum" dedi.

        "İLKOKUL ÖĞRENCİSİ GİBİ SIFIRDAN BAŞLADIK"

        Sınıf öğretmeni Hikmet Pala ise öğrencisi Berat Öztürk'ün kendilerine başvurduğunda kendisini zor ifade ettiğini söyledi.

        Öztürk'ün üniversite mezunu olduğunu, askerliğini yedek subay olarak yaptığını, kendisine ait iş yerinde 50 kişiye istihdam sağladığını belirten Pala, "Bu hastalığı sonrası hafızası siliniyor ve hiçbir şey hatırlamıyor. Konuşmayı bile unutmuştu" diye konuştu.

        Pala, Öztürk ile özel ilgilendiklerini dile getirerek şunları kaydetti: "Öğrencimiz kalem tutmayı dahi bilemiyordu. Biz kendisiyle ilkokul öğrencisi gibi sıfırdan başladık. Heceleyerek harfleri öğretiyoruz kendisine. Aradan geçen 1,5 ayda çok hızlı ilerleme kaydetti. Kendisinin hafızası yavaş yavaş yerine gelmeye başladı. Okuma yazma öğrenmeye başlayınca söyleyemediği kelimeleri söylemeye başladı."

        Sınıfta okuma yazma üzerine tekrar yaptıklarını anlatan Pala, "Berat Öztürk yavaş yavaş sosyalleşmeye de başladı. Bu eğitim ona çok iyi geldi. Daha önce üniversite tahsili yapmış olmasının avantajını da yaşıyor. Daha iyi noktalarda göreceğiz kendisini. Birkaç ay içerisinde tamamen okur yazar duruma geçeceğine inanıyorum" dedi.

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