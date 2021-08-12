Köyceğiz yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur’un Bucak ilçesinde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

14 gündür devam eden (Muğla) Köyceğiz yangını da kontrol altına alındı.

En geç yarın sabah Bartın-Karabük yolundaki hasarlar giderilecek ve ulaşıma açılacaktır.

(Burdur Bucak yangını) Yangınla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk ve savcılık araştırmalarına devam ediyor.

Burdur Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı.

(Dün öğleden sonra çıkan orman yangın) Manavgat'ta çıkan yangın kontrol altına alındı.

(Burdur Bucak) Batı ve güneybatı cephesi kontrol altında gözüküyor. Yangının etki alanı 300 hektar gözüküyor.