Bakan Nebati: GES'te talep beklentimizi aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuşuyor. Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Bütçedeki güçlü görünümü devam ettirdik. Türkiye ekonomi modeli sayesinde ülkemiz önemli ölçüde pozitif ayrıştı. Yıl sonu için belirlenen 35 milyar dolarlık turizm geliri hedefi aşılacak.
- GES'lere yönelik talep tabana yayılmış ve 5 milyar TL'lik beklentimizin üzerine çıkmıştır. Toplamda 83 bin 816 bireysel yatırımcı 6,6 milyar liralık talep göstermiştir.
- Türkiye büyüme başarısını sürdürüyor. Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde ülkemiz, üretim, ihracat, istihdam ve makine-teçhizat yatırımlarında dünyadan pozitif yönde ayrıştı. Gıda ve enerji arz güvenliğinin önemli hale geldiği bu günlerde tedarik kanallarımız çeşitlenmeye devam ediyor. 16 farklı saat dilimindeki pazarla ulaşma başarısını gösteriyoruz.
- İstihdam sayısı 30.4 milyon kişi oldu. Türkiye, Nisan 2020'den bu yana ilave istihdamı 5 milyon fazla olarak gerçekleştirdi.
- Birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele. Tüketici kredilerinde tedbirleri sıkılaştırdı. Makroihtiyati duruşumuzu sıkılaştırmak için BDDK dün yeni adımlar attı, bunlar devam edecek.
Kredi kullanımlarında sıkılaşmaya gidilse de yatırım için firmalara destek olmaya devam edeceğiz.
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