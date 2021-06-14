Bakan Kurum müsilajdaki son durumu açıkladı

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj çalışmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'mizdeki seferberliğimizde, 13 Haziran’da temizlediğimiz 469,5 m³ müsilajla 2166,5 m³ müsilajı bertarafa gönderdik. Denizimizi uçuşlar ve uydu takip sistemiyle 7/24 denetliyor, günlük değişimlere anında müdahale ediyoruz.

İllerimizde 6 günün sonunda; İstanbul'da 452,5 m³, Kocaeli'nde 133,5 m³, Bursa'da 111,5 m³, Tekirdağ'da 112 m³, Balıkesir'de 300 m³, Çanakkale'de 226 m³ ve Yalova'da 831 m³ müsilajı 137 bölgede yaptığımız çalışmalarla temizledik.

Bakanlığımıza bağlı uzman ekiplerimizle sahadaki denetimlerimizi, Marmara Havzası'nda yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bölgemizdeki arıtma tesislerinden aldığımız atık su numunelerini incelenmek üzere çevre laboratuvarlarımıza gönderiyoruz.

Sudan aldığımız örneklerle ölçümler yapıyor, müsilaj örneklerini çok kapsamlı testlerden geçirerek çevre laboratuvarlarımızda ODTÜ ve TÜBİTAK'tan bilim insanlarımızla ileri analiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ODTÜ ile başlattığımız MARMOD projemizi genişletiyoruz.

Denetimlerimizi sıklaştırarak sürdürüyoruz. 1.201 denetimde 51 tesise idari para cezası verdik. Çevremizi, denizimizi kirletenlere kapatma dahil ceza işlemlerini, kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz."

İLK TOPLANTI YARIN

Bakan Kurum ayrıca, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacağını açıkladı. Bakan Kurum, Twiter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'muzun ilk toplantısını yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.00'te gerçekleştireceğiz. Bakan yardımcılarımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız, ilgili kurum temsilcilerimiz ve bilim insanlarımızla müsilaj temizliğinde geldiğimiz son durumu değerlendirecek, yol haritamızı istişare edeceğiz. Marmara'yı kurtarmak için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.