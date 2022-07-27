Bakan Kurum'dan Ankapark açıklaması

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AnkaPark tartışması hakkında, "Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekânın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma törenine katıldı.

Bakan Kurum, ANKAPARK ile ilgili, "Biz hep şunu söyledik; "Ortada bir sorun var, bir yatırım var ve maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Bu sorun milletin faydasına çözülmeli" dedik. "Bu yatırım nasıl en verimli şekilde milletimizin lehine değerlendirilebilir" dedik. Fakat bu meselenin birileri tarafından bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığına da üzülerek şahit oluyoruz. Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz. Eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekânın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız" dedi.

Sosyal konut projeleri hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibariyle, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız" diye konuştu.