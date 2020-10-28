Bakan Koca paylaştı! Bilim Kurulu toplantılarında bir ilk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarının ülke genelinin % 40’ına ulaştığı İstanbul’da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocakta başlayan kurulun Ankara dışında yapacağı ilk toplantı olacak" açıklamasında bulundu.

"2 KAT ENDİŞE VERİCİDİR"

Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde ise "İstanbul'da vaka sayıları Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe vericidir" diye konuşmuştu.