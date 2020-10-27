Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da vaka sayılarındaki büyük artışın, şehirde her alanda harekete geçmeyi gerektirdiğini belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumundan İl Göç İdaresi ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Müdürlüğüne kadar tüm il idaresiyle bir araya gelerek, hareket planlarını ele aldıklarını aktaran Koca, "Salgına karşı organize olalım." ifadesini kullandı.