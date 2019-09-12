Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) 10. Yıl Daveti'nde konuştu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar öyle:



- Çok güzel işler başardık rehavete kapılmak yok. Geçmiş başarıları geleceğe taşımamız lazım. İyi iş çıkarmak çok çalışma gayreti tükenmemeli

- Geçtiğimiz banka bünyesinde ülkemiz adına bir ilki gerçekleştirerek bir donör fonu da kurduk

- Küresel ve bölgesel anlamda çok daha farklı konumdayız. Bugün ülkeler ticarette dezavantajlı duruma düşmemek için bir çok adımlar atıyor çok sayıda politikaları devreye aldıklarını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında mazur kaldığımız süreçleri geride bıraktık. Yaşadığımız atakların reel sektör ve piyasalar için çok sayıda tedbir devreye aldık



'YILI POZİTİF BİR BÜYÜMEYLE KAPATACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

- Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) bir yılını geride bıraktık. Yeni ekonomi programını başarılı bir şekilde uyguladık.

- Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme için dengelenme vurgusu yapmıştık. 2019'un ilk çeyreğinde yıllık bazda daralma yaşandı. Ama toparlanma sinyallerini almaya başlamıştık. Yılın ikinci yarısında beklediğimiz ekonomik aktivitedeki rahatlamayla yılı pozitif büyümeyle kapatacağımıza inanıyoruz.

'ENFLASYONDA YILI HEDEFLERİMİZDEN DAHA İYİ PERFORMANSLA TAMAMLAYACAĞIZ'

- Enflasyonda endeksler eylül ayında hem TÜFE, hem de ÜFE'de tek haneli rakamları yakalayacağımız net bir şekilde gösteriyor. Yıl sonunda hedeflerimizden daha iyi performansla tamamlayacağız.

- Ağustos sonu itibariyle PMI değeri son 13 ayın en yüksek değerine ulaşarak 48 olarak gerçekleşti.

- İhracat temmuz ayında 7,9 oranında arttı

'HEM BÜYÜYEN HEM DE CARİ FAZLA VEREN TÜRKİYE ÖZGÜN BİR ÖRNEK'

- Yıllık bazda cari işlemler dengesi 2002 kasım ayından bu yana ilk kez fazla vermiş. Türkiye son bir yıllık yaklaşık 60 milyar dolarlık cari açık ve eksi 2, esi 3 küçülecek resmine bu ikini de alaşağı ederek önemli bir resim ortaya koyduk.

'TEMMUZ VERİLERİNDE BELKİ DE CUMHURİYETİN EN BÜYÜK YILLIK CARİ FAZLASI OLACAK'

- Cari denge temmuz ayı rakamlara baktığımızda bir de bakacağız ki 12 aylık cari dengede Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki en fazla cari fazla rakamını yıllıkta göreceğiz temmuz ayı itibariyle.

'BUGÜNKÜ MERKEZ BANKASI KARARININ ETKİLERİNİ YAKINDA GÖRECEĞİZ'

- Merkez Bankası kararının etkilerini yakında göreceğiz.

- Hem ticari hem de konuk kredileri maliyetlerinde düşüş ve olumlu bir gelişme sağlanmıştır.